Порошенко подписал программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО

4 апреля, 2019, 14:38

Об этом он сообщил в Facebook.

"Подписываю очередную годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО", - написал он.

Кроме того, президент поздравил союзников по НАТО с юбилеем.

"Поздравляю наших союзников по НАТО с важным юбилеем! 70 лет назад цивилизованный мир объединился для создания Североатлантического альянса. За эти годы Альянс доказал, что он о мире, стабильности и человеческом достоинстве. За эти годы Альянс также доказал, что является наиболее прочной и эффективной командой единомышленников - ни одного случая, чтобы кому-то из членов кто-либо угрожал", - написал он.

Порошенко написал, что Украина высоко ценит солидарность Альянса и неизменную поддержку перед лицом агрессии России.

"Сегодня, когда российский агрессор цинично и дерзко нарушает нормы и правила, установленные в мире, движение в НАТО остается безальтернативным направлением для Украины, ее защиты и сохранения территориальной целостности", - написал Порошенко.

Он также заявил, что Украина остается надежным партнером НАТО в построении общего и безопасного будущего.

По словам президента, все эти годы Украина уверенно прокладывала свой путь в Североатлантический альянс.

В частности, Порошенко напомнил о создании новой украинской армии. По словам Порошенко, Украина "фактически является Восточным флангом Альянса. И по вооружению, и по опыту, и по стандартам".

Президент также сообщил, что уже сегодня Украина готова взять на себя долгожданные обязательства и приступить к выполнению Плана действий по членству в НАТО.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО остается надежным партнером в вопросе членства Украины в Альянсе.