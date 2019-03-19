В НАТО заявили, что их двери остаются открытыми для Украины
19 марта, 2019, 16:00
НАТО остается надежным партнером в вопросе членства Украины в Альянсе
Об этом сказал генсек блока Йенс Столтенберг, передает Укринформ .
"Двери НАТО остаются открытыми. Мы продолжаем работать с такими странами как Босния и Герцеговина, а также Украина и Грузия", - уточнил он.
- Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла изменения в Конституцию о курсе Украины на вступление в ЕС и НАТО.
- Страны-члены НАТО подтверждают возможность вступления Украины в Североатлантический альянс.
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