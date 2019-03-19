В НАТО заявили, что их двери остаются открытыми для Украины

19 марта, 2019, 16:00

НАТО остается надежным партнером в вопросе членства Украины в Альянсе

Об этом сказал генсек блока Йенс Столтенберг, передает Укринформ .

"Двери НАТО остаются открытыми. Мы продолжаем работать с такими странами как Босния и Герцеговина, а также Украина и Грузия", - уточнил он.