МИД Турции исключил пересмотр контракта по российских С-400

4 апреля, 2019, 10:12

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не откажется от контракта с Россией по зенитно-ракетных комплексах С-400, несмотря на то что США приостановили поставку оборудования для истребителей F-35

Об этом он заявил в среду, 3 апреля, в Вашингтоне в рамках заседания глав МИД стран-участниц НАТО, передает Анадолу.

"Контракт по С-400 пересмотру не подлежит", - сказал Чавушоглу, добавив, что сделка не является сигналом о потеплении в отношениях с Россией.

"Мы не согласны с Россией по многим вопросам", - сказал глава МИД Турции, указав на агрессию Москвы в Черном море и незаконную аннексию Крыма.

Чавушоглу заявил, что Турция была вынуждена обратиться к России, поскольку не могла приобрести американские комплексы Patriot. Он процитировал слова президента США Дональда Трампа о том, что его предшественник Барак Обама сделал "ошибку", когда не разрешил продажу Турции ЗРК Patriot.

Напомним, что США официально объявили о прекращении поставок оборудования для истребителей F-35 в Турцию в связи с закупкой Анкарой российских ракетных комплексов С-400.