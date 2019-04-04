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MARUV перед концертом в Киеве спела на юбилее российского продюсера

Украинская певица и победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун) накануне концерта в Киеве спела на юбилее российского продюсера Иосифа Пригожина

Соответствующее видео опубликовала в Instagram жена продюсера Валерия.

На 50-летие продюсера пришло много звезд российского шоубиза, среди которых оказалась и украинка Корсун, которой пришлось поддерживать танцевальный "градус".

MARUV вышла на сцену в розовом парике, очках и зеленом пиджаке.

На юбилее Пригожина певица исполнила хит Drunk Groove.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@maruvofficial # марув #maruv

Публикация от Daniil Goloshchapov (@valeriya_iosif_live)

Ранее сообщалось, что MARUV выиграла в номинации "Прорыв года" в российском песенном конкурсе ZD awards 2018. В то же время, УНИАН передает, что исполнительница не поехала в Россию забирать награду.

Ранее сообщалось, что MARUV пригласили на вечеринку в Россию.

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