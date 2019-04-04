MARUV перед концертом в Киеве спела на юбилее российского продюсера
4 апреля, 2019, 10:48
Украинская певица и победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун) накануне концерта в Киеве спела на юбилее российского продюсера Иосифа Пригожина
Соответствующее видео опубликовала в Instagram жена продюсера Валерия.
На 50-летие продюсера пришло много звезд российского шоубиза, среди которых оказалась и украинка Корсун, которой пришлось поддерживать танцевальный "градус".
MARUV вышла на сцену в розовом парике, очках и зеленом пиджаке.
На юбилее Пригожина певица исполнила хит Drunk Groove.
Ранее сообщалось, что MARUV выиграла в номинации "Прорыв года" в российском песенном конкурсе ZD awards 2018. В то же время, УНИАН передает, что исполнительница не поехала в Россию забирать награду.
Ранее сообщалось, что MARUV пригласили на вечеринку в Россию.
- Напомним, что победительница Нацотбора MARUV не будет представлять Украину на Евровидении, ведь не подписала соглашение с НСТУ.
- Финалисты Нацотбора Freedom-jazz girls band , KAZKA и Brunettes Shoot Blondes также отказались от участия в конкурсе.
- Общественное заявило, что в этом году Украина не будет участвовать в Евровидении-2019.
- Позже MARUV заявила, что будет болеть за россиянина на "Евровидении" и анонсировала гастроли в РФ.
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