MARUV перед концертом в Киеве спела на юбилее российского продюсера

4 апреля, 2019, 10:48

Украинская певица и победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун) накануне концерта в Киеве спела на юбилее российского продюсера Иосифа Пригожина

Соответствующее видео опубликовала в Instagram жена продюсера Валерия.

На 50-летие продюсера пришло много звезд российского шоубиза, среди которых оказалась и украинка Корсун, которой пришлось поддерживать танцевальный "градус".

MARUV вышла на сцену в розовом парике, очках и зеленом пиджаке.

На юбилее Пригожина певица исполнила хит Drunk Groove.

Ранее сообщалось, что MARUV выиграла в номинации "Прорыв года" в российском песенном конкурсе ZD awards 2018. В то же время, УНИАН передает, что исполнительница не поехала в Россию забирать награду.

Ранее сообщалось, что MARUV пригласили на вечеринку в Россию.