12 марта, 2019, 11:06

Победительница украинского нацотбора на Евровидение-2019 Maruv будет болеть за конкурсанта от России Сергея Лазарева

Об этом сообщает "УНИАН".

Как сообщает издание, в прямом эфире в Instagram певица заявила, что планирует посмотреть номера всех участников музыкального соревнования, впрочем поддерживает представителя России Сергея Лазарева.

"Буду поддерживать всех. Не знаю, надо смотреть на номер, выступления. Разумеется, через мое хорошее отношение к Сереже, и нас с ним классная, интересная совместная история есть, поэтому буду его поддерживать. Но, кроме этого, хочется посмотреть другие выступления, поддержать тех артистов, которые будут делать крутой перформанс и что-то интересное", - сказала Maruv.

Она также заявила, что больше не будет участвовать в нацотборе на "Евровидение". По ее мнению, этот конкурс уже устарел и неактуален.

"Нет, не пойду. Все, хватит. Я побывала на отборах на всю жизнь. Спасибо за то, что поддерживали меня, но еще раз пойти на отбор я не решусь. С темой конкурса надо завязывать. Это уже изжило себя", - констатировала певица.

По словам Maruv, сейчас она находится в Украине, но в начале апреля едет в Россию, ведь там у нее запланированы масштабные гастроли и сольный концерт в Москве.

Она также пообещала организовать в конце лета или в начале осени всеукраинский тур.

Ранее сообщалось, что MARUV выиграла в номинации "Прорыв года" в российском песенном конкурсе ZD awards 2018. В то же время, УНИАН передает, что исполнительница не поехала в Россию забирать награду.

Ранее сообщалось, что MARUV пригласили на вечеринку в Россию.