Лидер "Шахтера" рискует пропустить матч с "Динамо"
Об этом главный тренер "горняков" Паулу Фонсека сказал в комментарии для официального сайта "Шахтера" .
"Если помните матч Португалия - Украина, Марлос покинул поле после перерыва. У него была травма, которая показывает себя в течение всего сезона. Сейчас у Марлоса один из самых тяжелых периодов: он не всегда работает с командой, проводит индивидуальные тренировки. В матче с "Александрией" решили не рисковать, чтобы не усложнить повреждения", - сказал португалец
В первом матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Португалии полузащитник был заменен во втором тайме, а к игре с Люксембургом вообще не готовился.
Марлос пропустил матч 23-го тура чемпионата Украины против "Александрии" (1:0), проведя весь поединок на скамейке запасных.
Четвертьфинал Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится в Харькове в воскресенье, 7 апреля.
- Партнер Марлоса в "Шахтере" Исмаили рассказал о недостатках "Динамо" накануне встречи соперников в четвертьфинале Кубка Украины.
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