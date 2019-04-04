Генсек НАТО поставил в один ряд "ИГ" Гитлера и Сталина

4 апреля, 2019, 10:50

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поставил в один ряд преступления Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и "Исламского государства", призвав страны Альянса увеличивать расходы на оборону

Об этом сообщает The Hill.

"В идеальном мире нам не нужно было бы тратить деньги на оборону, но мы не живем в идеальном мире. Гитлера нельзя было остановить мирными протестами. Сталина нельзя было сдержать словами. А "ИГ" не могла быть побеждена с помощью диалога", - заявил Столтенберг.

Он также призвал Россию вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО выделит 260 млн долларов на строительство склада для американских войск в Польше.