Генсек НАТО поставил в один ряд "ИГ" Гитлера и Сталина
4 апреля, 2019, 10:50
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поставил в один ряд преступления Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и "Исламского государства", призвав страны Альянса увеличивать расходы на оборону
Об этом сообщает The Hill.
"В идеальном мире нам не нужно было бы тратить деньги на оборону, но мы не живем в идеальном мире. Гитлера нельзя было остановить мирными протестами. Сталина нельзя было сдержать словами. А "ИГ" не могла быть побеждена с помощью диалога", - заявил Столтенберг.
Он также призвал Россию вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО выделит 260 млн долларов на строительство склада для американских войск в Польше.
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