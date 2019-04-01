В Польше построят склад армии США, - Столтенберг
Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Польское радио.
Отмечается, что база будет размещена в селе Повидз (Великопольское воеводство). Там будут хранить бронированные машины, боеприпасы и оружие американской бригады.
По словам Столтенберга, инвестиция, которая получила финансирование штаб-квартиры, является ключевой благодаря близости крупного аэропорта.
"Эта инвестиция в инфраструктуру в центральной Польше является частью больших усилий, которые укрепляют военную мобильность. Благодаря предыдущему размещению оборудования мы увеличим готовность наших войск к действиям. Речь идет также о способности быстро перевозить людей, а не только тяжелую технику", - сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что инвестиция показывает, как НАТО сотрудничает с США.
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