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В Польше построят склад армии США, - Столтенберг

НАТО выделит 260 млн долларов на строительство склада для американских войск в Польше

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Польское радио.

Отмечается, что база будет размещена в селе Повидз (Великопольское воеводство). Там будут хранить бронированные машины, боеприпасы и оружие американской бригады.

По словам Столтенберга, инвестиция, которая получила финансирование штаб-квартиры, является ключевой благодаря близости крупного аэропорта.

"Эта инвестиция в инфраструктуру в центральной Польше является частью больших усилий, которые укрепляют военную мобильность. Благодаря предыдущему размещению оборудования мы увеличим готовность наших войск к действиям. Речь идет также о способности быстро перевозить людей, а не только тяжелую технику", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что инвестиция показывает, как НАТО сотрудничает с США.

 

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