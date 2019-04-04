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Английские клубы в год заплатили 304 млн евро футбольным агентам


фото: Chronicle Live
Агенты за год заработали на трансферах английских футбольных клубов 304 млн евро

Об этом сообщает The Sun.

Футбольная ассоциация Англии опубликовала итоги последнего финансового аудита. Согласно документу, за последний год клубы АПЛ потратили 304 млн евро на услуги агентов.

Больше всего потратил "Ливерпуль", который в период с 1 февраля 2018 года до 31 января 2019 года заплатил агентам 51,8 млн евро. Это на 20,4 млн евро больше, чем в "Челси", который идет по єтому показателю вторым.

"Манчестер Сити" заплатил агентам 28,1 млн евро, "Манчестер Юнайтед" - 23,42 млн  евро.

Меньше всех в АПЛ потратил "Бернли" - 3,51 млн евро.

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