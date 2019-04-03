В Украине от гриппа умер ребенок

3 апреля, 2019, 10:15

В течение недели с 25 по 31 марта в результате гриппа в Украине умер один ребенок в возрасте до 17 лет

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

"За отчетную неделю зарегистрирован один летальный случай вследствие гриппа (ребенок до 17 лет), что подтверждено методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

Всего за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 137 916 человек. Из них 66,3% - дети. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость уменьшилась на 4,6% среди взрослых и на 10% среди детей.

Напомним, в Минздраве сообщили, что заболеваемость гриппом по всей Украине не превышает эпидпорог.