В Украине от гриппа умер ребенок
3 апреля, 2019, 10:15
В течение недели с 25 по 31 марта в результате гриппа в Украине умер один ребенок в возрасте до 17 лет
Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ Украины.
"За отчетную неделю зарегистрирован один летальный случай вследствие гриппа (ребенок до 17 лет), что подтверждено методом ПЦР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.
Всего за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 137 916 человек. Из них 66,3% - дети. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость уменьшилась на 4,6% среди взрослых и на 10% среди детей.
Напомним, в Минздраве сообщили, что заболеваемость гриппом по всей Украине не превышает эпидпорог.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-