США вводят новые санкции против России, которые ударят по банкам, - Bloomberg

29 марта, 2019, 17:58

США подготовили проект санкций против России в связи отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери

Об этом в пятницу, 29 марта, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Проект санкций прошел согласование в Государственном департаменте и Министерстве юстиции США. Сейчас пакет ограничительных мер ожидает одобрения Белого дома.

Американский чиновник, на которого ссылается издание, утверждает, что санкции коснутся банковского сектора России.