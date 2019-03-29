США вводят новые санкции против России, которые ударят по банкам, - Bloomberg
29 марта, 2019, 17:58
США подготовили проект санкций против России в связи отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери
Об этом в пятницу, 29 марта, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Проект санкций прошел согласование в Государственном департаменте и Министерстве юстиции США. Сейчас пакет ограничительных мер ожидает одобрения Белого дома.
Американский чиновник, на которого ссылается издание, утверждает, что санкции коснутся банковского сектора России.
- Напомним, 5 марта 2018 года в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали о Скрипале, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Журналисты выяснили, что "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипаля - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского Минобороны Анатолия Чепиги.
- Исследовательская группа Bellingcat сообщила, что полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига (Руслан Боширов) участвовал в операции по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.
- Также расследователи сообщили, что настоящее имя и фамилия Петрова - Александр Мишкин, и он - сотрудник Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ).
- В очередном расследовании журналисты нашли третьего подозреваемого - Сергея Федотова.
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