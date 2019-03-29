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США вводят новые санкции против России, которые ударят по банкам, - Bloomberg

США подготовили проект санкций против России в связи отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери

Об этом в пятницу, 29 марта, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Проект санкций прошел согласование в Государственном департаменте и Министерстве юстиции США. Сейчас пакет ограничительных мер ожидает одобрения Белого дома.

Американский чиновник, на которого ссылается издание, утверждает, что санкции коснутся банковского сектора России.

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