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У Путина отреагировали на планы НАТО защищать украинские корабли

Кремль отреагировал на планы НАТО обеспечить проход судов Украины через Керченский пролив

Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Москве "не понимают, что имеется в виду".

"Негативно. Мы не понимаем, о чем идет речь. Ситуация с Керченским проливом и судоходством там хорошо известна. Согласно международному праву, международным законам позиция России достаточно последовательная и она тоже хорошо известна", - сказал Песков.

Что касается того, возможен вообще проход кораблей НАТО в указанные воды, то представитель Кремля заявил, что сначала необходимо дождаться соответствующего запроса.

"Когда будет предложено, тогда и будет приниматься решение. Речь идет о закрытых водоемах, поэтому здесь отдельный вопрос и гипотетически я не стал бы рассуждать", - сказал Песков.

2 апреля постпред США при НАТО Кей Бейли Гатчисон заявила , что Альянс готовит пакет мер для обеспечения прохода украинских кораблей через Керченский пролив.

Пакет помощи включает усиление присутствия кораблей НАТО в Черном море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив в Азовское море.

 

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