В НАТО рассмотрят и одобрят пакет мер по сдерживанию России в Черном море
Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Гатчисон на брифинге.
Гатчисон сказала, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Черном и Азовском морях и назвала "абсолютно неприемлемым" задержание в Керченском проливе трех украинских военных кораблей и удержание в плену моряков из этих судов.
Она заявила, что такое "агрессивное поведение" России обсудят на саммите.
Гатчисон также раскрыла некоторые подробности разработанного американскими властями совместно с НАТО пакета мер по сдерживанию России в Черном море.
По ее словам , в него войдут наблюдение с воздуха и увеличение количества кораблей НАТО в Черном море.
"Речь идет о пакете, который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также увеличивает количество кораблей НАТО, отправляющихся в Черное море для гарантии безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море", - сказала постоянный представитель США.
Гатчисон рассказала, что НАТО намерено сделать акваторию Черного моря безопасной для стран региона от "навязчивости России".
"Очень важно, чтобы Румыния, Болгария и Украина, как и Грузия, находились под защитой в черноморском пространстве", - заявила она.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряка. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста .
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
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