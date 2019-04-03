В НАТО рассмотрят и одобрят пакет мер по сдерживанию России в Черном море

3 апреля, 2019, 08:26

Главы министерств иностранных дел стран НАТО на саммите 3-4 апреля в Вашингтоне намерены рассмотреть и одобрить пакет мер, направленных на сдерживание угроз, исходящих от России в Черноморском регионе

Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Гатчисон на брифинге.

Гатчисон сказала, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Черном и Азовском морях и назвала "абсолютно неприемлемым" задержание в Керченском проливе трех украинских военных кораблей и удержание в плену моряков из этих судов.

Она заявила, что такое "агрессивное поведение" России обсудят на саммите.

Гатчисон также раскрыла некоторые подробности разработанного американскими властями совместно с НАТО пакета мер по сдерживанию России в Черном море.

По ее словам , в него войдут наблюдение с воздуха и увеличение количества кораблей НАТО в Черном море.

"Речь идет о пакете, который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также увеличивает количество кораблей НАТО, отправляющихся в Черное море для гарантии безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море", - сказала постоянный представитель США.

Гатчисон рассказала, что НАТО намерено сделать акваторию Черного моря безопасной для стран региона от "навязчивости России".

"Очень важно, чтобы Румыния, Болгария и Украина, как и Грузия, находились под защитой в черноморском пространстве", - заявила она.