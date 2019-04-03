Сутки на Донбассе: уничтожено трех оккупантов

3 апреля, 2019, 07:22

2 апреля российские оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 14 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения. По данным разведки, 2 апреля огнем трех оккупантов было уничтожено, восемь - ранены.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено восемь обстрелов: из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе Верхнеторецкого; трижды - из минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Широкино; дважды - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки; с автоматических станковых гранатометов - в районе Гнутово; из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Водяного.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь семь раз: трижды - из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов и стрелкового оружия - в районе Новозвановка; трижды - из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - в районе Попасной; из минометов калибра 120 мм - вблизи Катериновки.

С начала текущих суток обстрелов украинских позиций не зафиксировано.