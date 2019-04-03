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Столтенберга оставили генсеком НАТО, чтобы заблокировать человека Трампа, - The Times


фото: epa
Страны-члены Североатлантического альянса продлили действие мандата Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО на два года, чтобы не дать президенту США Дональду Трампу назначить преемника лидера блока
Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

"Партнеры по НАТО протолкнули решение о продлении срока руководителя Альянса (Столтенберга), дабы не допустить, чтоб Трамп назначил преемника", - говорится в сообщении.

По словам двух собеседников, страны-члены НАТО договорились отложить избрание нового генсека Альянса на время после выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году в надежде, что страна выберет нового президента вместо Дональда Трампа.

Отмечается, что продолжение действия мандата Йенса Столтенберга в должности Генерального секретаря НАТО стало первым в 70-летней истории Альнса. Таким образом он будет возглавлять блок в течение восьми лет. До этого большинство генсеков возглавляли организацию не более пяти лет.

Как сообщалось, 28 марта Североатлантический Альянс продлил действие мандата Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО на два года.

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