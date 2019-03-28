Столтенберг останется генсеком НАТО еще на 2 дополнительных года
Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО.
"Союзники выразили свою поддержку работе Генерального секретаря по адаптации и модернизации НАТО и обеспечении его соответствия вызовам будущего", - говорится в сообщении.
"Для меня является честью решение союзников НАТО о продлении моего срока пребывания на посту генерального секретаря до 30 сентября 2022 года. Вместе мы будем продолжать адаптировать и модернизировать наш Альянс, чтобы обеспечить его соответствие будущему", - написал Столтенберг в Twitter.
Honoured by the decision by the #NATO Allies to extend my term as Secretary General until 30 September 2022. Together we will continue to adapt & modernise our Alliance to keep it fit for the future : https://t.co/ybBwSDOy6z pic. twitter.com/K5CIiqRYjl- Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 28 марта 2019 г.
Йенс Столтенберг занял должность генсека НАТО 1 октября 2014 года.
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