Столтенберг останется генсеком НАТО еще на 2 дополнительных года

28 марта, 2019, 17:58

Члены Североатлантического альянса (НАТО) решили продлить пребывание Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря организации до 30 сентября 2022

Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО.

"Союзники выразили свою поддержку работе Генерального секретаря по адаптации и модернизации НАТО и обеспечении его соответствия вызовам будущего", - говорится в сообщении.

"Для меня является честью решение союзников НАТО о продлении моего срока пребывания на посту генерального секретаря до 30 сентября 2022 года. Вместе мы будем продолжать адаптировать и модернизировать наш Альянс, чтобы обеспечить его соответствие будущему", - написал Столтенберг в Twitter.

Honoured by the decision by the #NATO Allies to extend my term as Secretary General until 30 September 2022. Together we will continue to adapt & modernise our Alliance to keep it fit for the future : https://t.co/ybBwSDOy6z pic. twitter.com/K5CIiqRYjl - Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 28 марта 2019 г.

Йенс Столтенберг занял должность генсека НАТО 1 октября 2014 года.