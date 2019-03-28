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Столтенберг останется генсеком НАТО еще на 2 дополнительных года

Члены Североатлантического альянса (НАТО) решили продлить пребывание Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря организации до 30 сентября 2022

Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО.

"Союзники выразили свою поддержку работе Генерального секретаря по адаптации и модернизации НАТО и обеспечении его соответствия вызовам будущего", - говорится в сообщении.

"Для меня является честью решение союзников НАТО о продлении моего срока пребывания на посту генерального секретаря до 30 сентября 2022 года. Вместе мы будем продолжать адаптировать и модернизировать наш Альянс, чтобы обеспечить его соответствие будущему", - написал Столтенберг в Twitter.

Йенс Столтенберг занял должность генсека НАТО 1 октября 2014 года.

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