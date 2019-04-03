Польша рассмотрит возможность защищать Литву с помощью Patriot

3 апреля, 2019, 12:06

Находясь с визитом в Вильнюсе, главнокомандующий армии Польши Раймунд Анджейчак заявил, что Литва и Польша могут договориться о синхронизации систем противовоздушной обороны

Об этом сообщает Delfi.

Анджейчак обещает рассмотреть возможность защищать объекты Литвы с помощью американских противоракетных комплексов Patriot, которые покупает Польша.

"Мы члены НАТО, у нас одно воздушное пространство - таким образом, для наших планов границы не существует - нет предела учений или военных операций", - сказал глава Генерального штаба армии Польши.

"Конечно, это зависит от планировки. Если система будет достаточно действенной, то мы сможем договориться, как синхронизировать наши системы ПВО в Польше и Литве", - добавил генерал-лейтенант.

В марте прошлого года Польша объявила, что приобретет американские противоракетные комплексы большой дальности. Первые комплексы должны быть доставлены в Польшу 2022 года, остальные - 2024-го.

На данный момент в Польше нет систем ПРО большой дальности, нет их и в странах Балтии, где оборона воздушного пространства - это одна из самых слабых звеньев.

По словам Анджейчака, конкретно планировать интеграцию систем Patriot можно будет после того, как Польша получит первые ракеты. "Есть вопросы о системах управления миссиями - как поддерживать оперативную связь, а также в отношении национальных положений, так как воздушное пространство должно управляться должным образом, эффективно и безопасно", - сказал офицер.

"И все же, если в оперативном отношении это возможно, мы охотно обсудим с литовцами, как дать отпор стратегическим угрозам, стоящих перед нами", - сказал он.