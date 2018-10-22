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Польша подала США официальный запрос на покупку ракетной системы

Польша направила официальный запрос на покупку американских ракетных пусковых установок

Об этом сообщает Defense News.

Польша направила запрос в США на получение одной ракетной установки M142 High Mobility Artillery Rocket, или HIMARS.

Польша планировала приобрести системы с 2015 года, но начальные планы по поводу участия в производстве систем HIMARS государственной оборонной группы PGZ оказались сложными.

Этим летом Варшава объявила о планах перейти на прямой путь иностранных военных продаж и купить системы HIMARS у правительства США, подобно тому, как это уже сделала Румыния, чтобы ускорить приобретение, а также снизить стоимость покупки.

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