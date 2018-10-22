Польша подала США официальный запрос на покупку ракетной системы
22 октября, 2018, 14:38
Польша направила официальный запрос на покупку американских ракетных пусковых установок
Об этом сообщает Defense News.
Польша направила запрос в США на получение одной ракетной установки M142 High Mobility Artillery Rocket, или HIMARS.
Польша планировала приобрести системы с 2015 года, но начальные планы по поводу участия в производстве систем HIMARS государственной оборонной группы PGZ оказались сложными.
Этим летом Варшава объявила о планах перейти на прямой путь иностранных военных продаж и купить системы HIMARS у правительства США, подобно тому, как это уже сделала Румыния, чтобы ускорить приобретение, а также снизить стоимость покупки.
- Румыния является первой страной Восточной Европы, которая купила HIMARS, Польша станет второй. Обе страны, как и остальные страны Восточной Европы, работают над тем, чтобы усилить противовоздушную оборону на фоне агрессии РФ.
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