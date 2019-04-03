Определен порядок выступлений полуфиналистов Евровидения-2019
3 апреля, 2019, 12:06
Организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2019 обнародовали порядок выступления участников полуфиналов
В частности, соответствующий список опубликовали на официальном сайте организаторов Евровидения 2019.
Выступления состоятся 14 и 16 мая этого года. В целом заявлено участие 35 стран. В частности, в первом полуфинале выступят 17 стран:
- Кипр
- Черногория
- Финляндия
- Польша
- Словения
- Чехия
- Венгрия
- Беларусь
- Сербия
- Бельгия
- Грузия
- Австралия
- Исландия
- Эстония
- Португалия
- Греция
- Сан-Марино
Во втором полуфинале ожидаются выступления 18 стран:
- Армения
- Ирландия
- Молдова
- Швейцария
- Латвия
- Румыния
- Дания
- Швеция
- Австрия
- Хорватия
- Мальта
- Литва
- Россия
- Албания
- Норвегия
- Нидерланды
- Северная Македония
- Азербайджан
Что касается гранд-финала, то порядок выступления участников в нем будут определены продюсерами сразу же после второго полуфинала.
- Напомним, что победительница Нацотбора MARUV не будет представлять Украину на Евровидении, ведь не подписала соглашение с НСТУ.
- В этом году Украина не будет участвовать в Евровидении-2019.
- 27 марта организаторы Евровидения заявили, что думают о том, чтобы отменить конкурс из-за ракетных обстрелов Израиля.
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