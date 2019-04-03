Определен порядок выступлений полуфиналистов Евровидения-2019

3 апреля, 2019, 12:06

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2019 обнародовали порядок выступления участников полуфиналов

В частности, соответствующий список опубликовали на официальном сайте организаторов Евровидения 2019.

Выступления состоятся 14 и 16 мая этого года. В целом заявлено участие 35 стран. В частности, в первом полуфинале выступят 17 стран:

Кипр

Черногория

Финляндия

Польша

Словения

Чехия

Венгрия

Беларусь

Сербия

Бельгия

Грузия

Австралия

Исландия

Эстония

Португалия

Греция

Сан-Марино

Во втором полуфинале ожидаются выступления 18 стран:

Армения

Ирландия

Молдова

Швейцария

Латвия

Румыния

Дания

Швеция

Австрия

Хорватия

Мальта

Литва

Россия

Албания

Норвегия

Нидерланды

Северная Македония

Азербайджан

Что касается гранд-финала, то порядок выступления участников в нем будут определены продюсерами сразу же после второго полуфинала.