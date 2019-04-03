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Определен порядок выступлений полуфиналистов Евровидения-2019

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2019 обнародовали порядок выступления участников полуфиналов

В частности, соответствующий список опубликовали на официальном сайте организаторов Евровидения 2019.

Выступления состоятся 14 и 16 мая этого года. В целом заявлено участие 35 стран. В частности, в первом полуфинале выступят 17 стран:

  • Кипр
  • Черногория
  • Финляндия
  • Польша
  • Словения
  • Чехия
  • Венгрия
  • Беларусь
  • Сербия
  • Бельгия
  • Грузия
  • Австралия
  • Исландия
  • Эстония
  • Португалия
  • Греция
  • Сан-Марино

Во втором полуфинале ожидаются выступления 18 стран:

  • Армения
  • Ирландия
  • Молдова
  • Швейцария
  • Латвия
  • Румыния
  • Дания
  • Швеция
  • Австрия
  • Хорватия
  • Мальта
  • Литва
  • Россия
  • Албания
  • Норвегия
  • Нидерланды
  • Северная Македония
  • Азербайджан

Что касается гранд-финала, то порядок выступления участников в нем будут определены продюсерами сразу же после второго полуфинала.

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