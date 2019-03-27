Организаторы Евровидения еще не знают, отменять ли конкурс из-за ракетных обстрелов Израиля

27 марта, 2019, 17:25

Организаторы "Евровидения" публично проинформированы об угрозе ракетного обстрела, однако пока нет решения об отмене проведения конкурса

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Израильская корпорация телерадиовещания KAN, которая выступает непосредственным организатором конкурса в Тель-Авиве, не имеет конкретного плана действий на случай ракетного обстрела во время Евровидения, говорится в сообщении.

Пресс-секретарь общественного вещателя отметила, что "сейчас все тихо".

Сообщается, что официальные представители Европейского вещательного союза сообщили, что они следят за ситуацией в Израиле.

"Охрана и безопасность всегда имеют первостепенное значение для вещательного союза. Мы продолжаем работать вместе с телеканалом KAN и израильскими властями для обеспечения благосостояния всех, кто готовится и будет участвовать в Евровидении в мае. Мы будем продолжать следить за текущей ситуацией в Израиле", - заявляют в европейском вещательном союзе.

Издание отмечает, что в случае полномасштабной войны перенести конкурс на новое место в последнюю минуту практически невозможно. С момента премьеры в 1956 году, Евровидение не пропускало ни одного года.

Отмечается, что туристы и участники конкурса приедут в Израиль в мае. Однако, в момент атаки, 25 марта, в Израиле находились несколько будущих участников Евровидения. Они записывали здесь традиционные приветственные ролики.

64-й международный песенный конкурс Евровидение-2019 должен состояться в Израиле, в Тель-Авиве, с 14 по 18 мая 2019 года.