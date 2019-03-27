Организаторы Евровидения еще не знают, отменять ли конкурс из-за ракетных обстрелов Израиля
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Израильская корпорация телерадиовещания KAN, которая выступает непосредственным организатором конкурса в Тель-Авиве, не имеет конкретного плана действий на случай ракетного обстрела во время Евровидения, говорится в сообщении.
Пресс-секретарь общественного вещателя отметила, что "сейчас все тихо".
Сообщается, что официальные представители Европейского вещательного союза сообщили, что они следят за ситуацией в Израиле.
"Охрана и безопасность всегда имеют первостепенное значение для вещательного союза. Мы продолжаем работать вместе с телеканалом KAN и израильскими властями для обеспечения благосостояния всех, кто готовится и будет участвовать в Евровидении в мае. Мы будем продолжать следить за текущей ситуацией в Израиле", - заявляют в европейском вещательном союзе.
Издание отмечает, что в случае полномасштабной войны перенести конкурс на новое место в последнюю минуту практически невозможно. С момента премьеры в 1956 году, Евровидение не пропускало ни одного года.
Отмечается, что туристы и участники конкурса приедут в Израиль в мае. Однако, в момент атаки, 25 марта, в Израиле находились несколько будущих участников Евровидения. Они записывали здесь традиционные приветственные ролики.
64-й международный песенный конкурс Евровидение-2019 должен состояться в Израиле, в Тель-Авиве, с 14 по 18 мая 2019 года.
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