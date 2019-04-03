3 апреля, 2019, 13:09

Детективы Национального бюро расследований проводят следственные действия в офисе Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook .

Следственные действия проводятся в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления властью должностными лицами государственных органов власти, в том числе правоохранительной и судебной ветвей, а также АРМА, в результате чего юридическим лицам причинен ущерб на сумму более 9,5 млн грн, говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках этого производства исследуются обстоятельства совершения неоконченного покушения на противоправное завладение имуществом на сумму более 3,6 млн грн группы предприятий ООО "Росток-Холдинг". Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.364 УК Украины.

Во время досудебного расследования, начатого в январе 2019 года, детективы НАБУ, среди прочего, изучают обстоятельства совершения ряда сделок, которые могли быть сделаны с использованием поддельных документов, печатей, штампов предприятий, добавляют в пресс-службе. В ведомстве отмечают, что обыски санкционированные постановлением Соломенского райсуда Киева и проводятся под процессуальным руководством прокуроров САП. Сейчас вход в офис АРМА, который находится на углу площади Независимости и улице Бориса Гринченко, заблокирован спецназом НАБУ, которые разместились непосредственно за турникетом на проходной внутри здания.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (сокращенно - Агентство по розыску и менеджмента активов или АРМА) является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, уполномоченным на формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, которые могут быть арестованы в уголовном производстве, а также управление активами, арестованы в уголовном производстве.

АРМА по содержанию, объему функций и правовому статусу не имеет аналогов в системе органов государственной власти в Украине. Ведомство создано по аналогии учреждений по возврату и управления активами, успешно функционируют в государствах-членах ЕС в соответствии с решением Совета Европейского Союза № 2007/845 / JHA от 6 декабря 2007 и других актов законодательства ЕС.