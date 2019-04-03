НАБУ обыскивает офис Агентства по розыску активов
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook .
Следственные действия проводятся в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления властью должностными лицами государственных органов власти, в том числе правоохранительной и судебной ветвей, а также АРМА, в результате чего юридическим лицам причинен ущерб на сумму более 9,5 млн грн, говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках этого производства исследуются обстоятельства совершения неоконченного покушения на противоправное завладение имуществом на сумму более 3,6 млн грн группы предприятий ООО "Росток-Холдинг". Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.364 УК Украины.
Во время досудебного расследования, начатого в январе 2019 года, детективы НАБУ, среди прочего, изучают обстоятельства совершения ряда сделок, которые могли быть сделаны с использованием поддельных документов, печатей, штампов предприятий, добавляют в пресс-службе.
В ведомстве отмечают, что обыски санкционированные постановлением Соломенского райсуда Киева и проводятся под процессуальным руководством прокуроров САП.
Сейчас вход в офис АРМА, который находится на углу площади Независимости и улице Бориса Гринченко, заблокирован спецназом НАБУ, которые разместились непосредственно за турникетом на проходной внутри здания.
Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (сокращенно - Агентство по розыску и менеджмента активов или АРМА) является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, уполномоченным на формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, которые могут быть арестованы в уголовном производстве, а также управление активами, арестованы в уголовном производстве.
АРМА по содержанию, объему функций и правовому статусу не имеет аналогов в системе органов государственной власти в Украине. Ведомство создано по аналогии учреждений по возврату и управления активами, успешно функционируют в государствах-членах ЕС в соответствии с решением Совета Европейского Союза № 2007/845 / JHA от 6 декабря 2007 и других актов законодательства ЕС.
- Напомним, 28 марта Подольский райсуд Киева передал в Агентство по розыску и менеджмента активов объекты недвижимости , которые связаны с экс-председателем Высшего хозяйственного суда Украины Виктором ТАТЬКОВ и его окружением
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