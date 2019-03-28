Сотню объектов недвижимости экс-председателя Высшего хозяйственного суда передали АРМА

28 марта, 2019, 19:19

Подольский райсуд Киева передал в Агентство по розыску и менеджменту активов объекты недвижимости, связанные с экс-председателем Высшего хозяйственного суда Украины Виктором Татьковым и его окружением

Об этом сообщает Transparency International.

Речь идет о недвижимости в Украине - квартирах, коммерческих помещениях, паркоместах и тому подобном. Заседание длилось 5 дней с участием более 10 адвокатов, говорится в сообщении.

"Судя по Реестру судебных решений, сотни объектов недвижимого имущества были признаны вещественными доказательствами, поскольку могли быть получены незаконным путем. В соответствии с положениями уголовно-процессуального кодекса, эти активы должны быть переданы в управление АРМА. Таким образом обеспечивается их сохранность или сохранения их экономической стоимости", - отметила юридический советник ТЕ Украина Екатерина Рыженко.