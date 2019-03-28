Сотню объектов недвижимости экс-председателя Высшего хозяйственного суда передали АРМА
28 марта, 2019, 19:19
Подольский райсуд Киева передал в Агентство по розыску и менеджменту активов объекты недвижимости, связанные с экс-председателем Высшего хозяйственного суда Украины Виктором Татьковым и его окружением
Об этом сообщает Transparency International.
Речь идет о недвижимости в Украине - квартирах, коммерческих помещениях, паркоместах и тому подобном. Заседание длилось 5 дней с участием более 10 адвокатов, говорится в сообщении.
"Судя по Реестру судебных решений, сотни объектов недвижимого имущества были признаны вещественными доказательствами, поскольку могли быть получены незаконным путем. В соответствии с положениями уголовно-процессуального кодекса, эти активы должны быть переданы в управление АРМА. Таким образом обеспечивается их сохранность или сохранения их экономической стоимости", - отметила юридический советник ТЕ Украина Екатерина Рыженко.
- Напомним, Виктор Татьков занимал должность председателя Высшего хозсуда Украины в 2010-2014 годах. 29 сентября 2016 Верховная Рада освободила Татькова от должности, поскольку он подпадал под действие закона о люстрации.
- 18 октября 2016 ГПУ сообщила о подозрении экс-главе Высшего хозяйственного суда Украины Виктору Татькову и его заместителю Артуру Емельянову. Следствие располагает доказательствами того, что эти лица в 2011-2014 годах фактически подчинили себе систему принятия судебных решений.
- Татьков успел выехать из Украины, прежде чем ГПУ успела сообщить о подозрении.
- У семьи экс-главы Высшего хозсуда нашли с десяток элитных домов по всему миру.
- Татьяков попросил политического убежища в Австрии.
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