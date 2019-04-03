Козацькому роду нема переводу. Украинский теннисист Стаховский показал трогательное фото новорожденного сына

3 апреля, 2019, 13:31

Украинский теннисист Сергей Стаховский в третий раз стал отцом и патриотически подписал фото новорожденного сына

Снимок Стаховский опубликовал в Instagram.

"Хочу поделиться одним из лучших дней в моей жизни! В минувшие выходные моя очаровательная жена Анфиса родила сына Алекса. Мама и маленький чувствуют себя хорошо и уже вернулись домой. Казацкому роду нет переводу", - подписал фото Украинский теннисист.

В Стаховского уже есть двое детей - 5-летняя дочь Таисия и 3-летний сын Никифор.