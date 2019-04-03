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Козацькому роду нема переводу. Украинский теннисист Стаховский показал трогательное фото новорожденного сына


фото: Instagram
Украинский теннисист Сергей Стаховский в третий раз стал отцом и патриотически подписал фото новорожденного сына

Снимок Стаховский опубликовал в Instagram.

"Хочу поделиться одним из лучших дней в моей жизни! В минувшие выходные моя очаровательная жена Анфиса родила сына Алекса. Мама и маленький чувствуют себя хорошо и уже вернулись домой. Казацкому роду нет переводу", - подписал фото Украинский теннисист.

В Стаховского уже есть двое детей - 5-летняя дочь Таисия и 3-летний сын Никифор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хочу поделиться одним из лучших дней в моей жизни !! В минувшие выходные моя очаровательная жена @anfistyle родила сына Алекса. Мама и маленький ощущаются хорошо и уже вернулись домой. I would like to share one of the most joyful moments of my life . Over the past weekend my fantastic wife @anfistyle gave birth to a baby boy , Alex ,. Mum and little one are great and already joined the rest of our family at home . #Stako #stakhovsky #family # 5ofus #love #proud #happy #father # Стаховский # семья # любовь # отец PS казацкому роду нет переводу

Публикация от Sergiy Stakhovsky / Стаховский (@stako_s)

 

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