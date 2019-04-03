Команда Порошенко рассказывает церквям, как молиться за его победу, - сыроедов
3 апреля, 2019, 22:13
Команда нынешнего президента звонит по церквям, чтобы там молились за его победу на выборах
Об этом заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сіроид заявила в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV .
"Команда нынешнего президента делает все для того, чтобы потерять даже тех, что есть. Потому что они применяют язык ненависти. Оказывается, что из Администрации президента звонят в церкви и рассказывают, как правильно надо молиться, чтобы победил нынешний президент на выборах", - сказала она.
По словам Сыроид, оказывается также давление на воинские части.
"Очень тревожная также информация о давлении на военные части, потому что там много военных проголосовали за Зеленского, так же по всем бюджетным учреждениям", - отметила она.
- Напомним, Центральная избирательная комиссия подсчитала почти 100% бюллетеней избирателей, проголосовавших в первом туре выборов президента Украины. Владимир Зеленский набрал 30,23% (5 706 002 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 15,95% (3 011 912 голосов), Юлия Тимошенко набрала 13,39% - 2 528 821 голосов.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-