Команда Порошенко рассказывает церквям, как молиться за его победу, - сыроедов

3 апреля, 2019, 22:13

Команда нынешнего президента звонит по церквям, чтобы там молились за его победу на выборах

Об этом заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сіроид заявила в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV .

"Команда нынешнего президента делает все для того, чтобы потерять даже тех, что есть. Потому что они применяют язык ненависти. Оказывается, что из Администрации президента звонят в церкви и рассказывают, как правильно надо молиться, чтобы победил нынешний президент на выборах", - сказала она.

По словам Сыроид, оказывается также давление на воинские части.

"Очень тревожная также информация о давлении на военные части, потому что там много военных проголосовали за Зеленского, так же по всем бюджетным учреждениям", - отметила она.