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Команда Порошенко рассказывает церквям, как молиться за его победу, - сыроедов

Команда нынешнего президента звонит по церквям, чтобы там молились за его победу на выборах

Об этом заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сіроид заявила в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV .

"Команда нынешнего президента делает все для того, чтобы потерять даже тех, что есть. Потому что они применяют язык ненависти. Оказывается, что из Администрации президента звонят в церкви и рассказывают, как правильно надо молиться, чтобы победил нынешний президент на выборах", - сказала она.

По словам Сыроид, оказывается также давление на воинские части.

"Очень тревожная также информация о давлении на военные части, потому что там много военных проголосовали за Зеленского, так же по всем бюджетным учреждениям", - отметила она.

  • Напомним, Центральная избирательная комиссия подсчитала почти 100% бюллетеней избирателей, проголосовавших в первом туре выборов президента Украины. Владимир Зеленский набрал 30,23% (5 706 002 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 15,95% (3 011 912 голосов), Юлия Тимошенко набрала 13,39% - 2 528 821 голосов.
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