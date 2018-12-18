Суд ЕС принял решение о приостановлении судебной реформы Польши

18 декабря, 2018, 10:19

Суд Европейского Союза (ЕС) утвердил решение о приостановлении судебной реформы на территории Польши

Об этом говорится в приказе суда ЕС.

Так, указанное законодательство предусматривает снижение пенсионного возраста для членов Верховного суда.

Сообщается, что польский закон о Верховном суде предполагал, что судьи будут выходить на пенсию не в 70, а в 65 лет. В Еврокомиссии выразили обеспокоенность этим мероприятием, заявив, что он заставит 27 из 72 судей уйти в отставку. Кроме того, согласно закону, на пенсию должен выйти и глава Верховного суда.

После этого президент Польши Дуда подписал закон, которым вносил поправки в соответствии с требованиями Брюсселя.

19 ноября Европейский суд удовлетворил жалобу Еврокомиссии и постановил, что Польша должна немедленно прекратить применение нового судебного закона.

На фоне опасений относительно польской судебной реформы ЕС запустил процедуру введения беспрецедентных санкций против Польши, в частности, лишения Варшавы права голоса в ЕС.

После этого правящая польская национал-консервативная партия "Закон и справедливость" 21 ноября представила проект закона, который меняет некоторые положения спорной судебной реформы.