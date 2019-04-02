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Выборы 2019: Тимошенко потеряла шанс на второй тур


фото: korupciya.com
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко по результатам выборов 2019 потеряла математические шансы на второй тур

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По состоянию на 11:30 ЦИК обработала 98,34% голосов. Сейчас результаты голосования распределяются следующим образом:

  • Зеленский Владимир 30.24%
  • Порошенко Петр 15.92%
  • Тимошенко Юлия 13.39%

Отметим, разрыв между Порошенко и Тимошенко сохраняется на уровне почти 470 тыс. голосов.

По данным ЦИК, в первом туре проголосовали 18,82 млн человек, и на утро 2 апреля подсчитано 18,56 млн голосов. То есть осталось подсчитать около 260 тыс. голосов, а это меньше чем разрыв от второго до третьего места.

Так, лидер "Батькивщины" теряет шансы на второй тур.

 

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