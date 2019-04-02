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В Никополе многие избиратели были зарегистрированы в разрушенном доме


фото: REUTERS
В Никополе по адресу разрушенного дома было зарегистрировано большое количество лиц

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Правоохранители выехали на место и установили, что по указанному адресу в городе Никополе расположен разрушенный дом. Устанавливаются лица, причастные к фальсификации списков избирателей, которые были использованы во время президентских выборов.

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Полиция этот факт квалифицирует по ч. 1 ст. 158 (предоставление ложных сведений в органы Государственного реестра избирателей) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

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