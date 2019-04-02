В Мукачево прибыл первый поезд из словацкой Кошице

2 апреля, 2019, 15:28

Укрзализныця протестировала маршрут Мукачево - Кошице (Словакия) по евроколее

Об этом сообщил Евгений Кравцов на своей странице в сети Facebook.

"Железнодорожники в Мукачево будут встречать первый поезд из Кошице. Это пока тестовый рейс. Регулярное пассажирское сообщение, как и обещали, планируем запустить уже в июне", - написал он.

Он также сообщил, что с украинского вокзала в Словакию можно будет доехать рельсовым автобусом по евроколее за 4 часа. Маршрут такой - "Кошице - Чиерна над Тисой - Чоп - Мукачево".

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Напомним, что в Укрзализныце 31 января анонсировали запуск сеть международного сообщения, добавив поезда в Берлин и словацкий город Кошице.