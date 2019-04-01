В Украине в 2019 году корью заболели более 35 тысяч человек
Об этом сообщает Минздрав.
"С начала года (с 28 декабря 2018 до 28 марта 2019 года) корью заболели 35 002 человека - 15 886 взрослых и 19 116 детей. От осложнений кори умерли 14 человек. В течение 13-й недели 2019 корью заболели 2254 человека - 1113 взрослых и 1141 ребенок ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после нескольких недель падения уровень заболеваемости корью в Украине снова растет.
"В течение 22-28 марта больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (260 больных: 139 взрослых и 121 ребенок), Киевской (200: 123 взрослых и 77 детей), Хмельницкой (177: 93 взрослых и 84 ребенка) Львовской (165: 48 взрослых и 117 детей) и Харьковской (160: 91 взрослый и 69 детей) областях ", - отметили в Минздраве.
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