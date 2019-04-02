В американской школе забеременели сразу 7 учительниц

2 апреля, 2019, 18:35

В американской школе Oak Street Elementary School, расположенной в городе Годдард, штат Канзас, забеременели сразу семь учительниц

Об этом сообщает People.

По словам директора школы Эшли Миллер (Ashley Miller), о беременности за короткое время сообщили 7 из 15 учительниц. Женщина утверждает, что сталкивается с подобным впервые за всю практику. Сейчас Миллер удалось подобрать замену всем сотрудницам, которые идут в декрет. Она пошутила, что, возможно, стоит пристроить к зданию школы детский сад.

Две учительницы родили в конце марта с разницей лишь в сутки. Остальные поедут в роддом в разные сроки до октября включительно.

"Это уже очень смешно. Мне казалось, что нас много, уже когда нас было трое. А потом нас стало четверо, а затем и пятеро, и вот нас семеро, и это уже комедия", - призналась педагог Тара Джонсон (Tara Johnson).

Женщины шутят друг над другом, но, в целом, рады сложившейся ситуации, так как могут поддерживать друг друга и делиться новостями.