В американской школе забеременели сразу 7 учительниц
Об этом сообщает People.
По словам директора школы Эшли Миллер (Ashley Miller), о беременности за короткое время сообщили 7 из 15 учительниц. Женщина утверждает, что сталкивается с подобным впервые за всю практику. Сейчас Миллер удалось подобрать замену всем сотрудницам, которые идут в декрет. Она пошутила, что, возможно, стоит пристроить к зданию школы детский сад.
Две учительницы родили в конце марта с разницей лишь в сутки. Остальные поедут в роддом в разные сроки до октября включительно.
"Это уже очень смешно. Мне казалось, что нас много, уже когда нас было трое. А потом нас стало четверо, а затем и пятеро, и вот нас семеро, и это уже комедия", - призналась педагог Тара Джонсон (Tara Johnson).
Женщины шутят друг над другом, но, в целом, рады сложившейся ситуации, так как могут поддерживать друг друга и делиться новостями.
- Недавно похожая ситуация случилась в американской больнице: в медицинском центре штата Мэн в Портленде, США, сразу девять медсестер родильного отделения беременны и должны родить детей примерно в одно и то же время
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