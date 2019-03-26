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В больнице в США забеременели сразу 9 медсестер родильного отделения

В медицинском центре штата Мэн в Портленде, США, сразу девять медсестер родильного отделения беременны и должны родить детей примерно в одно и то же время

Об этом пишет CNN.

Роды у всех девушек (на фото 8 из них) запланированы на период с апреля по июль 2019 года. Женщины рассказали, насколько важной для них является поддержка на работе.

"Мне кажется, каждый раз, когда одна из нас сообщала "я беременна", мы все становились счастливыми и чувствовали еще больше поддержки друг от друга", - говорит Эрин Гренье, одна из будущих мам.

"Это действительно приятно - прийти на работу и вокруг себя видеть людей в таком же состоянии, как и ты, наблюдать за тем, как растет твой и их животы, делиться опытом, который мы переживаем", - говорит медсестра Аманда Спор.

В посте о беременных сотрудницах медцентр просит пациентов не паниковать и говорит, что недостатка персонала летом они не почувствуют.

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