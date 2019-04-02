УЕФА наказал "Динамо" за выходки фанатов

2 апреля, 2019, 09:26

УЕФА решил наказать "Динамо" за поведение болельщиков на матче Лиги Европы с "Олимпиакосом"

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Решение касается домашнего поединка киевлян с "Олимпиакосом" (1: 0), который состоялся в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Было решено закрыть 22 сектора НСК "Олимпийский" (с 41-го по 62-й) на следующем домашнем матче "Динамо" в еврокубках.

Также "Динамо" должно развернуть на трибунах баннер "#EqualGame" с логотипом УЕФА.

В матче с "Олимпиакосом" болельщики "Динамо" бросали на поле посторонние предметы, зажигали файеры, выбегали на поле, а также блокировали лестницу.