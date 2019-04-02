Тимошенко заявила, что выборы сфальсифицированы в пользу Порошенко

2 апреля, 2019, 13:08

Об этом она сказала во время пресс-конференции, которую транслировали в Facebook.

"Выборы превращены в фарс. Президентом Порошенко, по его результатам, выборы были сфальсифицированы. И не просто - были искажены. В Украине были применены технологии, которые привели к тому результату, который имеем", - сказала Тимошенко.

Она назвала главные нарушения, которые, по ее мнению, произошли в первом туре. И сказала, что большое количество кандидатов позволило "распылить" голоса.

"В Украине были применены технологии, которые привели к тому результату, который мы имеем сегодня. И одна из технологий - это регистрация 39 кандидатов в президенты для того, чтобы распылить голоса в первом туре и чтобы шанс выйти во второй тур имел действующий президент", - заявила Тимошенко.

Она также назвала "подкупом" избирателей одноразовую доплату к пенсиям из бюджета. Также лидер "Батьквищины" назвала нарушением монетизацию субсидий за жилищно-коммунальные услуги и выдачу из бюджета "материальной помощи людям, которые согласились проголосовать за президента в размере до 1 тыс. грн".

"Второе - это был применен подкуп. Подкуп проводился и из бюджета, и за бюджет. Из бюджета уже была выплачена единовременная доплата к пенсиям миллионам пенсионеров. И сейчас на второй тур готовится вторая доплата пенсионерам. Для того, чтобы людей дезориентировать и купить их голос тем обманным путем ", - утверждает она.

Однако Тимошенко заявила, что в суд не пойдет.

"Я бы хотела сделать заявление: выборы сфальсифицированы Порошенко. Он не должен быть во втором туре. Он туда прорвался нечестным путем ... Но мы не пойдем в суд", - сказала она.