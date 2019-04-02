Порошенко и Зеленский должны честно и открыто объяснить, что мы будем делать, - Княжицкий

2 апреля, 2019, 08:47

Пусть Порошенко и Зеленский честно и открыто объяснят все избирателям, дадут открытые ответы журналистам и обществу, считает Княжицкий

Об этом пишет на своей странице в социальной сети Facebook народный депутат, глава комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

"Почему во Львове на первых местах Порошенко, Гриценко и Тимошенко, а на Луганщине Бойко, Зеленский и Вилкул? Может, нужно честно об этом сказать? Львовяне что поддерживают коррупцию, обнищание, популизм? Хотят твердой руки? Не умеют упорядочить жизнь? Живут в худшем городе в Украине? Что случилось? Почему они поддерживали Чорновила против Кравчука, Кравчука против Кучмы, Кучму против Симоненко, Ющенко против Януковича, Тимошенко против Януковича? Почему жители Луганщины голосовали за политических антиподов львовян? Чей выбор на самом деле перспективный?

Все говорят, что задачей Порошенко является убедить электорат Зеленского. А может и Зеленскому надо попробовать убедить электорат Порошенко? Или прислушаться к его аргументам? Даже если этих людей меньше. Потому что это меньшинство, которое выходит на площади. Ведь пугают не персоналии, а попытки России вернуть нас назад, в пророссийскую тюрьму, туда, где оправдывали голодомор, большой террор, где коррупции всегда больше, где нет никакой перспективы в защиту украинского языка и культуры, а к их носителей относятся унизительной насмешкой.

Мы действительно считаем, что в Советском Союзе жизнь была лучше, чем во Франции и Германии? Справедливее? Богаче, демократичнее? Пусть Порошенко и Зеленский все честно и открыто объяснят избирателям, дадут открытые ответы журналистам и обществу: что мы будем делать? С украинским языком? С антикоррупционной борьбой? С ЕС и НАТО? С налоговой системой? С реформой медицины, пенсионного обеспечения, местного самоуправления? Что будет с армией? Нельзя покупать кота в мешке ценой собственной жизни, жизни своих детей и нашей страны. И это сейчас одинаково касается обоих кандидатов.

Мне могут возразить, что часть этих вопросов не к Президенту. Но Президент - это политик. Он должен иметь видение стратегического развития страны. Да, не все он сможет выполнить, если не будет иметь собственной мощной фракции в парламенте, но оба кандидата планируют такие фракции иметь".