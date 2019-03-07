Тренер "Атлетико" отделался штрафом за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов
7 марта, 2019, 16:29
УЕФА не стал дисквалифицировать главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против "Ювентуса"
Об этом сообщает As .
Диего Симеоне сможет присутствовать на скамейке запасных во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом". Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение не дисквалифицировать аргентинского тренера за неприличный жест во время первой встречи с итальянским клуба. Симеоне отделался штрафом в 20 тыс. евро.
После гола "Атлетико" в ворота "Ювентуса" Симеоне схватился руками за пах, а затем вернулся к трибунам.
- Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне объяснил, зачем продемонстрировал после победы над "Ювентусом" в Лиге чемпионов неприличный жест.
- 20 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский "Атлетико" победил итальянский "Ювентус" .
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