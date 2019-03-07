Тренер "Атлетико" отделался штрафом за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов

7 марта, 2019, 16:29

УЕФА не стал дисквалифицировать главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против "Ювентуса"

Об этом сообщает As .

Диего Симеоне сможет присутствовать на скамейке запасных во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом". Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение не дисквалифицировать аргентинского тренера за неприличный жест во время первой встречи с итальянским клуба. Симеоне отделался штрафом в 20 тыс. евро.

После гола "Атлетико" в ворота "Ювентуса" Симеоне схватился руками за пах, а затем вернулся к трибунам.