НАТО может усилить военное присутствие в Черном море
Об этом сообщается на сайте НАТО.
Соответствующее решение могут принять 3-4 апреля на встрече министров иностранных дел стран Альянса.
"НАТО обеспокоен агрессивным поведением России, в том числе ее продолжающимися действиями против Украины, а также захватом украинских моряков и кораблей в Азовском море. НАТО уже наращивает свое присутствие в Черном море. И мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами в регионе", - заявил он.
Столтенберг также отметил, что корабли НАТО будут заходить в порты Черного моря.
Ранее сообщалось, что группа, состоявшая из трех кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. В частности, вошли 2 корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат испанских ВМС "Санта Мария". Также в Черное море вошел эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсом".
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