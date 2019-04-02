НАТО может усилить военное присутствие в Черном море

2 апреля, 2019, 11:25

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах усиления присутствия в Черном море

Об этом сообщается на сайте НАТО.

Соответствующее решение могут принять 3-4 апреля на встрече министров иностранных дел стран Альянса.

"НАТО обеспокоен агрессивным поведением России, в том числе ее продолжающимися действиями против Украины, а также захватом украинских моряков и кораблей в Азовском море. НАТО уже наращивает свое присутствие в Черном море. И мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами в регионе", - заявил он.

Столтенберг также отметил, что корабли НАТО будут заходить в порты Черного моря.

Ранее сообщалось, что группа, состоявшая из трех кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. В частности, вошли 2 корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат испанских ВМС "Санта Мария". Также в Черное море вошел эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсом".