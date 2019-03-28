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Три корабля НАТО вошли в Черное море

Три военных корабля стран НАТО совершили переход через Босфор и вышли в Черное море

Об этом сообщает CNN Turk.

Три корабля НАТО завершили переход Босфорского залива и вышли в Черное море. Корабли сопровождали лодки береговой охраны.

По данным издания, первым через Босфор проходил корабль ВМС Нидерландов, за ним - корабль ВМС Испании, а последним переход совершил корабль ВМС Канады.

Утром СМИ сообщали, что через пролив Дарданеллы в Мраморное море вошли четыре корабля НАТО. Кроме трех указанных в перечне еще числился корабль ВМС Франции - бортовой номер "A608" FS Var.

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