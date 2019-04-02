NASA обвинила Индию в угрозе МКС из-за ракетных испытаний

2 апреля, 2019, 11:20

Глава американского космического агентства NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что индийские испытания противосупутниковой ракеты привели к появлению космического мусора

Он сообщил, что мусор может угрожать Международной космической станции (МКС).

"Мы организуем коммерческие полеты на околоземную орбиту, которая занимаемся исследованием космоса для того, чтобы улучшать жизнь всего человечества. И все это ставится под угрозу из-за таких вот событий вроде испытания оружия Индией. Это просто неприемлемо", - заявил Брайденстайн.