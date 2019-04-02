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Накануне выборов украинцам выдали 11 тысяч ID-карт, - ГМС


фото: ukranews
В канун и день голосования, 30 и 31 марта, украинцам выдали 11000 ID-карточек

Об этом заявила первый заместитель главы Государственной миграционной службы Наталья Науменко, сообщает Радио Свобода.

"На протяжении субботы-воскресенья гражданам Украины было выдано более 11 тысяч  ID-карт", - отметила Науменко.

Она сообщила, что работники державной миграционной службы предоставили получателям новых документов своевременную информацию о регистрации избирателей.

"Системно проводились информационные кампании для разъяснения относительно документов, которые дают право на получение избирательного бюллетеня", - отметила заместитель председателя ГТС.

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