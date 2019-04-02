Накануне выборов украинцам выдали 11 тысяч ID-карт, - ГМС
2 апреля, 2019, 17:22
В канун и день голосования, 30 и 31 марта, украинцам выдали 11000 ID-карточек
Об этом заявила первый заместитель главы Государственной миграционной службы Наталья Науменко, сообщает Радио Свобода.
"На протяжении субботы-воскресенья гражданам Украины было выдано более 11 тысяч ID-карт", - отметила Науменко.
Она сообщила, что работники державной миграционной службы предоставили получателям новых документов своевременную информацию о регистрации избирателей.
"Системно проводились информационные кампании для разъяснения относительно документов, которые дают право на получение избирательного бюллетеня", - отметила заместитель председателя ГТС.
- Напомним, накануне дня голосования ГМС обратилась в Центры предоставления административных услуг центров "Паспортный сервис" с предложением организовать работу по выдаче паспортов в канун и день проведения выборов 30 и 31 марта 2019 года.
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