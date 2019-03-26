В день выборов украинцам будут выдавать готовые паспорта, чтобы все могли проголосовать

26 марта, 2019, 17:22

Государственная миграционная служба будет выдавать готовые паспорте 30 и 31 марта, чтобы граждане Украины могли реализовать свое избирательное право

Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

В канун и в день президентских выборов миграционная служба организовала дежурство своих работников на всей территории страны для выдачи уже изготовленных паспортов.

Вместе с тем, ГМС обратилась к полиграфическому комбинату с предложением безотлагательного производства и персонализации паспортов гражданина Украины, чтобы их могли оперативно доставить в территориальные органы и подразделения ГМС.

Кроме того, ГМС обратилась в Центры предоставления административных услуг центров "Паспортный сервис" с предложением рассмотреть возможность организации работы по выдаче паспортов в канун и в день проведения выборов 30 и 31 марта 2019 года.