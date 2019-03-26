В день выборов украинцам будут выдавать готовые паспорта, чтобы все могли проголосовать
26 марта, 2019, 17:22
Государственная миграционная служба будет выдавать готовые паспорте 30 и 31 марта, чтобы граждане Украины могли реализовать свое избирательное право
Об этом сообщает пресс-служба ГМС.
В канун и в день президентских выборов миграционная служба организовала дежурство своих работников на всей территории страны для выдачи уже изготовленных паспортов.
Вместе с тем, ГМС обратилась к полиграфическому комбинату с предложением безотлагательного производства и персонализации паспортов гражданина Украины, чтобы их могли оперативно доставить в территориальные органы и подразделения ГМС.
Кроме того, ГМС обратилась в Центры предоставления административных услуг центров "Паспортный сервис" с предложением рассмотреть возможность организации работы по выдаче паспортов в канун и в день проведения выборов 30 и 31 марта 2019 года.
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