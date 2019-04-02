Моуринью рассказал, когда восстановит тренерскую карьеру
2 апреля, 2019, 13:40
Экс-главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил о намерениях продолжить карьеру в следующем сезоне
Слова португальского специалиста Жозе Моуринью приводит Marca.
"Я не страдаю от отсутствия тренировок, у меня есть время подумать о других вещах. Однако, честно говоря, я хотел бы вернуться к работе в следующем сезоне. Вернуться хотелось бы в клуб и лигу, которые меня будут мотивировать", - сказал португалец.
- Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить французские "Лион" или "Монако".
- Известный португальский тренер Жозе Моуринью запускает собственную программу на российском пропагандистском телеканале Russia Today.
- Португальский тренер Жозу Моуринью получил один год условно и штраф 2 млн евро за неуплату налогов в Испании.
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