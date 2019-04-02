Моуринью рассказал, когда восстановит тренерскую карьеру

2 апреля, 2019, 13:40

Экс-главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил о намерениях продолжить карьеру в следующем сезоне

Слова португальского специалиста Жозе Моуринью приводит Marca.

"Я не страдаю от отсутствия тренировок, у меня есть время подумать о других вещах. Однако, честно говоря, я хотел бы вернуться к работе в следующем сезоне. Вернуться хотелось бы в клуб и лигу, которые меня будут мотивировать", - сказал португалец.