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Моуринью рассказал, когда восстановит тренерскую карьеру


фото: Reuters
Экс-главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил о намерениях продолжить карьеру в следующем сезоне

Слова португальского специалиста Жозе Моуринью приводит Marca.

"Я не страдаю от отсутствия тренировок, у меня есть время подумать о других вещах. Однако, честно говоря, я хотел бы вернуться к работе в следующем сезоне. Вернуться хотелось бы в клуб и лигу, которые меня будут мотивировать", - сказал португалец.

  • Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить французские "Лион" или "Монако".
  • Известный португальский тренер Жозе Моуринью запускает собственную программу на российском пропагандистском телеканале Russia Today.
  • Португальский тренер Жозу Моуринью получил один год условно и штраф 2 млн евро за неуплату налогов в Испании.
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