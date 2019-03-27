В Моуринью появился неожиданный вариант продолжения карьеры
27 марта, 2019, 11:27
Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить французские "Лион" или "Монако"
Об этом сообщает L'Equipe .
Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить одну из команд чемпионата Франции. Существует вероятность, что португальский специалист станет тренером "Лиона" или "Монако".
Ранее сам Моуринью заявлял, что хочет вернуться к тренерской работе не раньше лета 2019 года. Последним местом работы португальца был "Манчестер Юнайтед", который он оставил в декабре прошлого года.
"Монако" под руководством Леонардо Жардима после 29-ти сыгранных матчей занимает в турнирной таблице чемпионата Франции шестнадцатого место, находясь в 8 очках от зоны вылета. "Лион", набрав 57 баллов, идет третьим.
- 5 февраля известный португальский тренер Жозе Моуринью получил один год условно и штраф 2 млн евро за неуплату налогов в Испании.
- 11 февраля португальский тренер Жозе Моуринью запустил собственную программу на российском пропагандистском телеканале Russia Today.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-