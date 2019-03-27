В Моуринью появился неожиданный вариант продолжения карьеры

27 марта, 2019, 11:27

Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить французские "Лион" или "Монако"

Об этом сообщает L'Equipe .

Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить одну из команд чемпионата Франции. Существует вероятность, что португальский специалист станет тренером "Лиона" или "Монако".

Ранее сам Моуринью заявлял, что хочет вернуться к тренерской работе не раньше лета 2019 года. Последним местом работы португальца был "Манчестер Юнайтед", который он оставил в декабре прошлого года.

"Монако" под руководством Леонардо Жардима после 29-ти сыгранных матчей занимает в турнирной таблице чемпионата Франции шестнадцатого место, находясь в 8 очках от зоны вылета. "Лион", набрав 57 баллов, идет третьим.