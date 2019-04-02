Мадонна за $ 1 млн выступит на Евровидении в Тель-Авиве

2 апреля, 2019, 09:40

60-летняя поп-певица Мадонна получит $ 1 млн за выступление на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве

Об этом сообщает портал YNet со ссылкой на источники.

Отмечается, что такой гонорар согласился заплатить израильско-канадско-еврейский миллиардер Сильван Адамс после переговоров с Израильской корпорацией телерадиовещания (IPBC), которая обратилась к нему с предложением быть партнером конкурса.

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Ранее сообщалось, что легендарную американскую певицу пригласили выступить на песенном конкурсе в Тель-Авиве, но к согласию стороны не пришли, потому что проблемным вопросом оставалась сумма гонорара.