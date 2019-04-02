Климкин уверен, что украинцы не позволят новому президенту развернуть назад внешнюю политику

2 апреля, 2019, 12:08

Принципиальных изменений во внешней политике Украины при новоизбранном президенте не будет

Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин интервью телеканалу CNBC, передает Корреспондент.

Журналист спросил министра о благосостоянии Украины в будущем, а также отметил, что на Западе не имеют представления о том, какие идеи у кандидата Зеленского о политике международных отношений, как он собирается иметь дело с Россией и как он будет вести себя с западными союзниками.

"Послушайте, я почти уверен, что не будет полного разворота назад (в контексте международной политики, - ред.), поворота налево или направо во внешней политике. Украинское общество просто не позволит никому уйти от основного направления украинской внешнеполитической ориентации. И речь идет о пути в ЕС и НАТО", - сказал министр.

На вопрос журналиста о том, не поменяет ли Украина свои отношения с Российской Федерацией, Климкин ответил отрицательно, подчеркнув, что нынешний менталитет украинских граждан и их отношение к РФ, а также курс на ЕС и НАТО - "это навсегда".