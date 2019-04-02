Госизмена Януковича: дело второй раз направили в Апелляционный суд
Об этом сообщает Укринформ.
Пресс-секретарь Оболонского райсуда Киева Инна Свинаренко подтвердила эту информацию.
Она напомнила, что это дело уже однажды направляли в Киевский апелляционный суд. Но тогда его вернули назад из-за того, что представители Януковича подавали заявления об исправлении опечаток, допущенных, по их мнению, в приговоре суда, и подавали заявления о разъяснении решения суда.
"В связи с необходимостью рассмотреть это судом первой инстанции было дело возвращено. Уже мы рассмотрели и заявления об исправлении описок, представленные адвокатами, и заявления о разъяснении решения суда. Мы отказали защитникам, дождались окончания срока на апелляционное обжалование, собрали апелляционные жалобы, все представленные, и дело поехало в Киевский апелляционный суд на рассмотрение всех поданных апелляционных жалоб", - добавила Свинаренко.
Напомним, что суд отклонил жалобы адвокатов Януковича.
- Януковичу дали 13 лет тюрьмы за государственную измену. Прокуратура требовала для Януковича максимального срока наказания - 15 лет лишения свободы.
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