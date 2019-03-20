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Госизмена Януковича: суд отклонил жалобы адвокатов


фото: REUTERS
Оболонский районный суд Киева отклонил жалобы адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича, которого признали виновным в государственной измене

Об этом передает издание TheБабель.

"Суд не имеет права изменять содержание приговора, а только исправить ошибки и описки. В представленных заявлениях поднимаются вопросы сути приговора, а потому в удовлетворении заявлений защитника следует отказать", - сказали судьи.

Адвокат Александр Байдык просил суд, чтобы они убрали из приговора причину смягчающего обстоятельства - "совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации".

Также они просили суд исключить из приговора ссылку на видео с пресс-конференции президента России Владимира Путина, обращение главы оккупированного Крыма Сергея Аксенова, запись пребывания Петра Порошенко в Крыму и другие ролики.

Кроме этого, адвокат просил исправить сумму процессуальных издержек, которую обязан возместить экс-президент, с 98 561 грн. 20 коп. на 58 521 грн. 20 коп.

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