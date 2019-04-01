Избиение полицейского у избирательного участка: полиция разыскивает двух мужчин
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.
По информации пресс-службы, инцидент произошел 31 марта около 21:00.
Сержант полиции, 1980 г.р., сделал замечание двум неизвестным мужчинам, с явными признаками опьянения, за нецензурную брань.
В ответ мужчины напали на полицейского, причинив ему телесные повреждения. Правоохранителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами теменной области.
В настоящее время полиция проводит мероприятия по установлению лиц, напавших на полицейского.
"Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Лубнах Полтавской области напали на полицейского, охранявшего избирательный участок.
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