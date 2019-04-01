Избиение полицейского у избирательного участка: полиция разыскивает двух мужчин

1 апреля, 2019, 14:36

На Полтавщине полиция разыскивает двух мужчин, которые напали на полицейского, охранявшего участковую избирательную комиссию

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

По информации пресс-службы, инцидент произошел 31 марта около 21:00.

Сержант полиции, 1980 г.р., сделал замечание двум неизвестным мужчинам, с явными признаками опьянения, за нецензурную брань.

В ответ мужчины напали на полицейского, причинив ему телесные повреждения. Правоохранителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами теменной области.

В настоящее время полиция проводит мероприятия по установлению лиц, напавших на полицейского.

"Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Лубнах Полтавской области напали на полицейского, охранявшего избирательный участок.