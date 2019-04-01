На Тернопольщине в очереди в ОИК подрались члены двух участковых комиссий

1 апреля, 2019, 17:38

Столкновение возникло из-за того, что представители двух УИК начали выяснять, кто должен быстрее сдавать документы и кто где должен стоять в очереди

Об этом заявил начальник областного управления полиции Александр Богомол, сообщает УНИАН .

Инцидент произошел ночью в Зборове, когда в окружной избирком начали свозить бюллетени, говорится в сообщении.

"Конфликт возник из-за того, кто должен быстрее сдавать документы и кто где должен стоять в очереди, потому что из двух УИК приехали почти одновременно. Во время потасовки одна женщина получила травму ноги", - рассказал Богомол.

Сейчас правоохранители выясняют, насколько серьезная травма у потерпевшей, чтобы разобраться, как квалифицировать стычку, говорится в сообщении.

"На данный момент не буду говорить, там перелом или вывих. Будем разбираться. В целом правоохранители пытались обеспечить порядок при доставке бюллетеней, ведь приезжает много автомобилей, много людей и полицейские помогали это все упорядочить, чтобы не было хаоса", - рассказал Богомол.

Начальник областного управления полиции и сообщил, что это не первый курьезный случай, связанный с выборами президента на Тернопольщине. Так, поздно вечером 31 марта двое нетрезвых мужчин разбили окно на избирательном участке во время подсчета голосов, считая, что в помещении местного клуба должна была быть дискотека.