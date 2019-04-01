На Тернопольщине в очереди в ОИК подрались члены двух участковых комиссий
Об этом заявил начальник областного управления полиции Александр Богомол, сообщает УНИАН .
Инцидент произошел ночью в Зборове, когда в окружной избирком начали свозить бюллетени, говорится в сообщении.
"Конфликт возник из-за того, кто должен быстрее сдавать документы и кто где должен стоять в очереди, потому что из двух УИК приехали почти одновременно. Во время потасовки одна женщина получила травму ноги", - рассказал Богомол.
Сейчас правоохранители выясняют, насколько серьезная травма у потерпевшей, чтобы разобраться, как квалифицировать стычку, говорится в сообщении.
"На данный момент не буду говорить, там перелом или вывих. Будем разбираться. В целом правоохранители пытались обеспечить порядок при доставке бюллетеней, ведь приезжает много автомобилей, много людей и полицейские помогали это все упорядочить, чтобы не было хаоса", - рассказал Богомол.
Начальник областного управления полиции и сообщил, что это не первый курьезный случай, связанный с выборами президента на Тернопольщине. Так, поздно вечером 31 марта двое нетрезвых мужчин разбили окно на избирательном участке во время подсчета голосов, считая, что в помещении местного клуба должна была быть дискотека.
- Напомним, в Николаеве при сдаче документов в окружную избирательную комиссию №129 неизвестна женщина украла протокол с результатами участковой избирательной комиссии №480911: комиссия пересчитывает голоса с начала.
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