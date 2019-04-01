Киевский суд наложил на активы группы Коломойского новый арест
Об этом сообщает Finbalance .
Решение было принято 22 марта в рамках уголовного производства №42014000000001261 о возможном выведении 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного "Приватбанком" в Нацбанке до национализации.
Как отмечается в материалах суда, эти активы были переданы Нацбанку в ипотеку/залог в качестве обеспечения долгов "Приватбанка" по рефинансированию.
Речь идет о таких компаниях и их арестованном имуществе:
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ООО "Скорзонера" (11 земельных участков по адресу Ивано-Франковская область,. Яремче, с. Поляница; паркинг площадью 29 799,9 кв.м, по адресу Ивано-Франковская область,. Яремче, с. Поляница, участок Щивкы, дом 3/2)
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ООО "Арт - Лаб Групп" (земельный участок по адресу Ивано-Франковская область,. Яремче, Поляница)
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ООО "Тех - Трейд - Инвест" (магазин площадью 39,80 по адресу Ивано-Франковская область,. Яремче, с. Поляница)
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ООО "Гаджибей" (8 земельных участков по адресу Одесская область, Овидиопольский район, Дальницкий сельсовет, массив "Золотой берег")
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ООО "Приватофис" (144 помещения, здания в Крыму, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Запорожской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях )
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ООО "Истейт-Сервис" (3 помещения в Волынской области);
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ООО "Спектрум-Энерго" (3 помещения в Донецкой, Харьковской, Хмельницкой областях)
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ООО "Перспектива-Инвестмент" (23 квартиры, помещения в г.. Днепр)
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ПАО "Толкачевский горно-обогатительный комбинат" (2 тепловоза)
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ОАО "Никопольский завод ферросплавов" (69 платформ, тепловозов, электровозов, цистерн).
- Напомним, в начале февраля Печерский райсуд Киева в пределах того же уголовного производства налагал арест на другие активы "приватовских" структур, в т.ч. имущества части из упомянутых выше компаний.
- Окружной административный суд Киева закончил рассмотрение дела по иску Игоря Коломойского к Нацбанку, ФГВФЛ, Кабмина и НКЦБФР о национализации ПриватБанка. Суд объявил дебаты о национализации ПриватБанка.
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