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Киевский суд наложил на активы группы Коломойского новый арест

Печерский районный суд столицы по ходатайству Генпрокуратуры Украины наложил новый арест на активы ряда компаний, которые прямо и косвенно связаны с группой "Приват".

Об этом сообщает Finbalance .

Решение было принято 22 марта в рамках уголовного производства №42014000000001261 о возможном выведении 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного "Приватбанком" в Нацбанке до национализации.

Как отмечается в материалах суда, эти активы были переданы Нацбанку в ипотеку/залог в качестве обеспечения долгов "Приватбанка" по рефинансированию.

Речь идет о таких компаниях и их арестованном имуществе:

  • ООО "Скорзонера" ​​(11 земельных участков по адресу Ивано-Франковская область,. Яремче, с. Поляница; паркинг площадью 29 799,9 кв.м, по адресу Ивано-Франковская область,. Яремче, с. Поляница, участок Щивкы, дом 3/2)

  • ООО "Арт - Лаб Групп" (земельный участок по адресу Ивано-Франковская область,. Яремче, Поляница)

  • ООО "Тех - Трейд - Инвест" (магазин площадью 39,80 по адресу Ивано-Франковская область,. Яремче, с. Поляница)

  • ООО "Гаджибей" (8 земельных участков по адресу Одесская область, Овидиопольский район, Дальницкий сельсовет, массив "Золотой берег")

  • ООО "Приватофис" (144 помещения, здания в Крыму, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Запорожской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях )

  • ООО "Истейт-Сервис" (3 помещения в Волынской области);

  • ООО "Спектрум-Энерго" (3 помещения в Донецкой, Харьковской, Хмельницкой областях)

  • ООО "Перспектива-Инвестмент" (23 квартиры, помещения в г.. Днепр)

  • ПАО "Толкачевский горно-обогатительный комбинат" (2 тепловоза)

  • ОАО "Никопольский завод ферросплавов" (69 платформ, тепловозов, электровозов, цистерн).

  • Напомним, в начале февраля Печерский райсуд Киева в пределах того же уголовного производства налагал арест на другие активы "приватовских" структур, в т.ч. имущества части из упомянутых выше компаний.
  • Окружной административный суд Киева закончил рассмотрение дела по иску Игоря Коломойского к Нацбанку, ФГВФЛ, Кабмина и НКЦБФР о национализации ПриватБанка. Суд объявил дебаты о национализации ПриватБанка.
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