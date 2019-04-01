Киевский суд наложил на активы группы Коломойского новый арест

1 апреля, 2019, 17:43

Печерский районный суд столицы по ходатайству Генпрокуратуры Украины наложил новый арест на активы ряда компаний, которые прямо и косвенно связаны с группой "Приват".

Об этом сообщает Finbalance .

Решение было принято 22 марта в рамках уголовного производства №42014000000001261 о возможном выведении 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного "Приватбанком" в Нацбанке до национализации.

Как отмечается в материалах суда, эти активы были переданы Нацбанку в ипотеку/залог в качестве обеспечения долгов "Приватбанка" по рефинансированию.

Речь идет о таких компаниях и их арестованном имуществе: