Европарламент назвал выборы в Украине конкурентными

1 апреля, 2019, 19:04

Первый тур президентских выборов в Украине был конкурентным, а голосование проходило в сложном контексте

Об этом говорится в заявлении главы делегации Европарламента по наблюдению за выборами Дариуша Росати, сообщает Европейская правда.

"Давайте смотреть на вещи реально и называть вещи своими именами: Украина воюет с тех пор, как Россия направила войска для аннексии Крыма, оккупировала части Донецкой и Луганской областей и постоянно оказывает всю военную и политическую поддержку сепаратистам. Прямыми последствиями этого являются 13 тысяч жертв, сотни тысяч раненых, миллионы беженцев и внутренне перемещенных лиц, массовых нарушений прав человека, гуманитарная катастрофа, опустошения и разрушения: это контекст этих выборов, и мы все должны иметь это в виду", - сказал Росати.

Он отметил, что выборы были конкурентными, поскольку ни один кандидат не мог быть четко определен как вероятный победитель.

"Выбор кандидатов был как минимум большим и разнообразным, представлял широкий спектр политических альтернатив, хотя лишь 5 из 39 кандидатов были женщинами", - сказал евродепутат.